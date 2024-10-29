نوروز يحقق فوزاً صعباً على الطلبة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حقق فريق نوروز فوزاً صعباً على ضيفه فريق الطلبة بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2024-2025.

‏وجرت المباراة عند الساعة 2:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب نوروز الجديد ( 15 الف متفرج).

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق نوروز بهدف دون مقابل سجله مروان حسين في الدقيقة 37 .

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني رغم الفرص التي سنحت لكلا الفريقين سيما الطلبة الذي اضاع عدة أهداف محققة حتى اطلاق حكم اللقاء صافرته معلنا عن نهاية المباراة وحصد نوروز ثلاث نقاط ثمينة من الطلبة .

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 8 بالمركز السابع ، بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة السابعة بالمركز العاشر .

ادار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علاء سلام حكم وسط ، واحمد سلام مساعد اول ، ومصطفى عبد الرزاق مساعد ثانٍ ، ‏ومحمد صادق حكم رابع ، ومهند قاسم حكم "VAR" .