نوروز يحقق الفوز على أربيل بهدفين نظيفين في دوري النجوم

شفق نيوز/ تمكن فريق نوروز من تحقيق الفوز على ضيفه أربيل، بلقاء ديربي كوردستان، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وجرت المباراة على ملعب نوروز في الساعة الثانية من بعد الظهر، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 2-0.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدفه الأول في الدقيقة 55 عن طريق كلاوديو ماردونا، وجاء الهدف الثاني عن طريق مروان حسين في الدقيقة 56.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق نوروز رصيده للنقطة 26 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد أربيل عند النقطة بالمركز 28 بالمركز الثامن.