نوروز يحسم ديربي كوردستان وفوز ثمين لكربلاء من الكهرباء

شفق نيوز / حسم نادي نوروز لكرة القدم، ديربي إقليم كوردستان، بتغلبه على نادي دهوك بهدفين لهدف، فيما حقق نادي كربلاء فوزاً ثميناً على مضيفه الكهرباء لحساب الجولة 31 من الدوري العراقي الممتاز.

في اللقاء الأول، فاز فريق نادي نوروز على ضيفه فريق نادي دهوك بهدفين لهدف، في مباراة ديربي كوردستان، التي جرت على ملعب السليمانية.

سجل دهوك أولاً في الدقيقة 31 عن طريق وليد سلمان، وفي الدقيقة 41 تمكن نوروز من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب روان تيليس، وفي الدقيقة 62 سجل نوروز هدفه الثاني.

وبهذه النتيجة، رفع نوروز رصيده للنقطة 41 بالمركز 12، بينما تجمد رصيد دهوك عند النقطة 45 بالمركز السادس.

وفي المباراة الثانية، خسر نادي الكهرباء من ضيفه فريق نادي كربلاء بهدف دون رد، على ملعب الشعب الدولي.

جاء هدف كربلاء في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب باقر عطوان، ليرفع رصيده للنقطة 44 بالمركز السابع، في حين تجمد رصيد الكهرباء، عند النقطة 51 بالمركز الرابع.