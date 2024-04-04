نوروز يتغلب على امانة بغداد بثلاثية في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حقق فريق نوروز، يوم الخميس، الفوز على ضيفه امانة بغداد بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 21 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب السليمانية عند الساعة الثالثة عصرا.

وشهد الشوط الأول تقدم نوروز بهدفين دون مقابل، وسجل الاول عن طريق المحترف ايفياني في الدقيقة 26، وجاء الهدف الثاني لنوروز في الدقيقة 30 عن طريق كلاوديو اوليفيرا.

وفي الشوط الثاني، سجل امانة بغداد هدف التقليص في الدقيقة 47 عن طريق ارينست تييري، وتمكن امانة بغداد من تعديل النتيجة في الدقيقة 59 عن طريق فلورنت ديدر ، وفي الدقيقة 90 سجل نوروز هدف التقدم عن طريق احمد خالد.

أدار اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من أحمد محمد عسكر حكماً اولاً، وياسر هاشم مساعداً أولاً، وعلي مكي مساعداً ثانٍ، ومحمد كامل حكماً رابعا، واحمد كاظم حكم "ڤار".