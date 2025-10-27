نوروز يتعاقد مع المدرب ولي كريم لقيادة الفريق ‏

شفق نيوز- السليمانية

تعاقدت إدارة نادي نوروز مع المدرب ولي كريم، لقيادة الفريق الكروي لما تبقى من جولات دوري نجوم العراق لكرة القدم خلفا للمدرب المقال.

‏وذكر ولي كريم لوكالة شفق نيوز، أنه تعاقد مع إدارة نادي نوروز لقيادة فريق الكروي خلفاً للمدرب الصربي داليبور سافيتش لقيادة الفريق للجولات المقبلة.

‏وبين أنه سيبدأ بمهمته ويتسلم الفريق، وتبدأ تدريبات اللاعبين اعتبارا من يوم غد، وسيقوم بإعادة بناء صفوفه والخروج معه بنتائج جيدة في الجوالات المقبلة.

ويحتل فريق نوروز المركز السابع عشر بترتيب فرق الدوري بثلاث نقاط.

وكان فريق زاخو حقق مساء السبت الماضي، فوزاً كبيراً على ضيفه نوروز بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وكانت ادارة نادي نوروز الرياضي تعاقدت مع بداية الموسم مع المدرب الصربي داليبور سافيتش لقيادة فريقها الكروي للموسم 2025-2025.