نوروز يبدأ مبارياته بانطلاق دوري المحترفين في ملعب السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي نوروز، اليوم الجمعة، أن فريقها الكروي سيبدأ منافساته في دوري المحترفين على ملعب السليمانية بسبب تأخر انجاز مشروع المدينة الرياضية المتضمن ملعب دولي لكرة القدم الخاص بنادي نوروز.

وقال مشرف فريق نوروز جيگر عبد الله في حديث لوكالة شفق نيوز إن "ملعب نوروز الدولي 15 ألف متفرج من المقرر ان يفتتح في شهر تشرين الثاني المقبل وسيكمل عليه فريق نوروز مبارياته في دوري المحترفين للموسم 2023-2023 بعد أن يبدأ الادوار الاولى من الدوري على ملعب السليمانية مؤقتاً".

وأضاف أن "مشاكل ادارية ربما ستؤخر مباشرتنا في الموعد المحدد على الملعب الجديد في انطلاق الدوري الكروي المقرر شهر تشرين الاول المقبل، سيما وانه لم يكتمل لحد الآن فيما يخص ملاعب التدريب وبعض الجوانب الاخرى التي تسعى من خلالها الشركة المحلية المكلفة بالمشروع إكمال المدينة بالكامل".

وأشار الى ان "ادارة النادي اضطرت لإدامة ملعب السليمانية واكمال غرف الفار والحكام واللاعبين وتأهيل مدرجات المتفرجين وباقي المتطلبات الاخرى قبل انطلاق الدوري ليكون مؤهلاً ضمن معايير التراخيص الاسيوية"، موضحاً أن "مدينة نوروز الرياضية في حال اكتمالها ستكون صرح رياضي كبير سيحتضن أنشطة كرة القدم وستسعد جمهور السليمانية المحب لكرة القدم".

يذكر أن فريق نادي نوروز باشر تدريباته تحت اشراف المدرب ولي كريم بعد التعاقد والتجديد لنسبة كبيرة من اللاعبين المحليين والمحترفين استعداداً لدوري المحترفين العراقي للموسم 2023-2024 المقرر انطلاقه في شهر تشرين الاول المقبل.