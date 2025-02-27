نوروز والطلبة يتأهلان إلى "ربع نهائي" كأس العراق

شفق نيوز/ تأهل فريق نوروز، يوم الخميس، إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العراق لكرة القدم، بفوزه على ضيفه نادي الحسين بفارق ركلات الترجيح 3-2.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الايجابي 2-2، لتذهب المباراة للوقت الاضافي ضمن مباريات دور الـ 16 من البطولة.

وجرت المباراة عند الساعة 2:00 من بعد الظهر على ملعب نوروز في السليمانية، وشهد اللقاء طردان لنوروز الاول للاعب نوروز اسو رستم في الدقيقة 111 من الوقت الاضافي للعبه الخطر، والثاني للحارس هاني شاكر في الدقيقة 124، لعرقلته لاعب الحسين وهو في حالة انفراد.

هذا وتأهل فريق الطلبة لدور الثمانية لبطولة كأس العراق، بعد تحقيقه الفوز على ضيفه فريق أمانة بغداد 2-0 جرت المباراة على ملعب المدينة في بغداد .

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف، لتذهب المباراة للوقت الإضافي ويسجل الطلبة هدفين عن طريق المحترف اوغستين اموتو في الدقيقة ( 98 - 117).