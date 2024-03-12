نوروز ثاني المتأهلين لدور ربع نهائي بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ تأهل فريق نوروز إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس العراق لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه فريق الكهرباء، مساء اليوم الثلاثاء، في ثاني مباريات الدور الـ16.

جرت المباراة على ملعب نادي الزوراء عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، وانتهت لصالح نوروز بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني افتتح المحترف رفيق أمينو التسجيل للكهرباء بهدف في مرمى نوروز في الدقيقة 60 من زمن المباراة، وسجل نوروز هدف التعديل عن طريق كلاوديو أليفيرا في الدقيقة 64، وأضاف نوروز هدفه الثاني عن طريق محمد سامي في الدقيقة 65، ليكون نوروز ثاني المتأهلين إلى دور الثمانية لبطولة كأس العراق.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد الحكيم حكم ساحة، وحيدر عبد الحسن مساعد أول، وأحمد صباح مساعد ثاني، وعلي حسين حكم رابع.