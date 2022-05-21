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نوروز "العنيد" يقهر بطل الدوري الممتاز بفوز مستحق

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-21T14:59:45+0000
نوروز "العنيد" يقهر بطل الدوري الممتاز بفوز مستحق

شفق نيوز/ ألحق فريق نادي نوروز لكرة القدم الخسارة الثانية بالمتوج باللقب فريق نادي الشرطة، يوم السبت، بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 32 للدوري العراقي الممتاز.

وانطلقت المباراة في الساعة الرابعة عصراً على ملعب الشعب الدولي، وجاء هدف الشرطة الاول عن طريق اللاعب علي يوسف بالدقيقة 8، وتمكن نوروز من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب اسو رستم في الدقيقة 18.

وعاد الشرطة ليسجل هدفه الثاني عن طريق المحترف عبد المجيد بو بكر في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ولم يترك نوروز الشوط الاول ينتهي بتقدم الشرطة ليسجل لاعبه محمد سامي هدف التعديل في الدقيقة الثالثة المحتسبة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الاول بتعادل ايجابي 2-2.

وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدفه الثالث من ركلة جزاء نفذها اسو رستم بنجاح في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع فريق نوروز رصيده للنقطة 42 بالمركز التاسع وتجمد رصيد المتصدر الشرطة عند النقطة 82.

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