نوبة قلبية تأتي على صحفي "المثليين" مع انتهاء مباراة الأرجنتين وهولندا

شفق نيوز/ توفي صحفي معروف يعمل لصالح قناة "سي بي أس سبورتس" الأميركية، (الجمعة)، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة لكرة القدم في مونديال قطر، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأميركي لكرة القدم.

وكان غرانت وال (48 عاما) قد عمل في مجلة "سبورتس إيلاسترايتِد" بصفته متخصصا في كرة القدم، قبل انضمامه إلى "سي بي أس سبورتس" في العام 2021.

وقد توفي أثناء تغطية مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا.

وأفاد راديو "أن بي آر" الأميركي، بأن الصحفي سقط أرضاً في استاد الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها، وقد قدم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.

وكان غرانت قد أوقف في قطر لارتدائه قميصا بألوان قوس قزح، وقال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنه تم احتجازه لفترة وجيزة أثناء توجهه لحضور مباراة الولايات المتحدة وويلز، بسبب ارتدائه قميصا مطبوعا عليه علم المثليين.

وقال غرانت وال، في منشور على تويتر حينها إنه أثناء دخوله استاد أحمد بن علي لتغطية مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز، منعه حراس الأمن وقالوا له: "عليك أن تغير قميصك. هذا غير مسموح به".

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8