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نوبة قلبية تنهي حياة لاعب أردني في أرض الملعب

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-08T19:18:08+0000
نوبة قلبية تنهي حياة لاعب أردني في أرض الملعب

شفق نيوز/ توفي لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد الأردني عادل بكر عطاري، بعدما سقط مغشيا عليه أثناء مباراة فريقه كفرنجة ضد فريق السلط، في بطولة كأس الأردن لكرة اليد.

وذكرت تقارير صحفية أن زملاء عطاري في الفريق فوجئوا بسقوط اللاعب البالغ 36 عاما على أرضية الملعب، من جراء إصابته بأزمة قلبية حادة.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للاعب من أجل إنعاشه، ثم نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثرا بالنوبة القلبية.

وأصدر الاتحاد الأردني لكرة اليد بيانا، اليوم الثلاثاء، ينعي فيه وفاة اللاعب الدولي عادل بكري عطاري.

وتقرر تأجيل مباراتي كأس الأردن، المقررتين يوم الثلاثاء، لأجل غير مسمى، حدادا على وفاة اللاعب الدولي الذي خلف رحيله تأثرا واسعا.

 

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