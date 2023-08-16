نهائي أوروبي خالص.. سيدات انجلترا يضربن موعداً مع إسبانيا في المونديال

شفق نيوز/ بلغت إنكلترا نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة بتاريخها، بالفوز 3-1 على أستراليا صاحبة الضيافة، اليوم الأربعاء، لتضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي أوروبي خالص.

وضعت إيلا تون إنجلترا في المقدمة بتسديدة هائلة في الدقيقة 36، لتسكت الجماهير المتحمسة البالغ عددها أكثر من 75 ألفا.

لكن سام كير قائدة أستراليا التي شاركت أساسية لأول مرة في هذه البطولة، أدركت التعادل بهدف مذهل من مجهود فردي، حيث ركضت من دون توقف قبل أن تطلق تسديدة لا تصد ولا ترد من 25 مترا في شباك إنكلترا في الدقيقة 64.

لكن دفاع أستراليا أخفق في التعامل مع كرة طويلة بعد 7 دقائق أخرى، لتضعها لورين هيمب في الشباك.

واقتربت كير من تسجيل التعادل، قبل أن تحسم أليسيا روسو النتيجة لإنكلترا بالهدف الثالث قبل 4 دقائق من النهاية، لترسل بطلة أوروبا للنهائي المقرر الأحد.

ومنذ البداية بدا واضحا أن منتخب إنكلترا بقيادة المدربة الهولندية سارينا فيخمان لديه خطة محددة لفرض إيقاعه بدنيا على أستراليا حيث ارتكب منتخب إنكلترا تسعة أخطاء في الشوط الأول ليحبط محاولات المنافس الهجومية.