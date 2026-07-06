نهائي مبكر يجمع البرتغال وإسبانيا.. صدام ناري على بطاقة دور الثمانية

شفق نيوز- بغداد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء الاثنين، إلى ملعب دالاس في الولايات المتحدة الأميركية، الذي يحتضن قمة أوروبية مرتقبة تجمع منتخبي البرتغال وإسبانيا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد، في مواجهة توصف بـ"النهائي المبكر"، نظراً لما يمتلكه المنتخبان من نجوم بارزين وتقارب كبير في المستوى الفني، ما يجعل بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي على المحك.

ويدخل المنتخب البرتغالي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما قلب تأخره أمام كرواتيا إلى فوز ثمين بنتيجة (2-1)، بقيادة قائده كريستيانو رونالدو، ليحجز مقعده في ثمن النهائي ويؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة على اللقب.

في المقابل، يواصل المنتخب الإسباني تقديم عروض قوية منذ انطلاق البطولة، معتمداً على الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي، وهو ما تجسد في فوزه المستحق على النمسا بثلاثية نظيفة، ليبعث برسالة واضحة إلى منافسيه بشأن رغبته في استعادة لقب كأس العالم الغائب عن خزائنه منذ عام 2010.

وينتظر الفائز من هذه المواجهة اختباراً جديداً في الدور ربع النهائي، إذ سيلاقي المتأهل من مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا، المقررة في العاشر من تموز الجاري على ملعب لوس أنجلوس.