نهائي ماراثوني.. المغرب بطلا لكأس العرب بـ"الثلاثة"

شفق نيوز- الدوحة

توُّج منتخب المغرب، مساء الخميس، بلقب كأس العرب، بعد تحقيقه الفوز على نظيره الأردني بنتيجة 3-2، في نهائي البطولة التي احتضنتها قطر على مدار 18 يوماً.

واستضاف ملعب لوسيل في الدوحة المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، والتي انطلقت عند الساعة السابعة من مساء اليوم.

وانتهى الشوط الأول بتقدّم أسود الأطلس، بهدف دون رد، حيث سجّل المغرب هدفاً يُعد من أجمل أهداف البطولة من مسافة بعيدة جداً، عن طريق اللاعب أسامة طنّان في الدقيقة الرابعة، الذي استغل تقدّم الحارس الأردني.

وفي الشوط الثاني، تمكّن الأردن من تعديل النتيجة برأسية جميلة للاعب علي علوان في الدقيقة 48، وعاد الأردن ليسجّل هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح علي علوان في الدقيقة 68، قبل أن يتمكّن المغرب من تعديل النتيجة في الدقيقة 87 عبر اللاعب عبد الرزاق حمد الله، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 بعد 90 دقيقة مثيرة في النهائي، ليخوض الفريقان شوطين إضافيين، حيث سجّل المغرب هدفه الثالث في الدقيقة 100 عن طريق عبدالرزاق حمدالله.