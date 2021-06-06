نهائي كأس العراق.. تحديد موعد مباراة الجوية مع الشرطة والزوراء أمام الكرخ

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، تحديد موعد ووقت اقامة مباراتي نصف نهائي كاس العراق لكرة القدم.

وقال حيدر عوفي رئيس لجنة المسابقات لوكالة شفق نيوز؛ ان اللجنة قررت اقامة مباراة نادي الشرطة وفريق نادي القوة الجوية يوم الخميس المقبل في الساعة الثامنة مساءً.

واضاف ان اللقاء الثاني سيقام بعد يوم (الجمعة) المقبل بين فريقي نادي الزوراء ونادي الكرخ في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وأوضح عوفي؛ أن المواجهتين تقامان على ملعب الشعب الدولي في ختام نصف نهائي كاس العراق.

وكانت 4 فرق تأهلت الى دور نصف نهائي كاس العراق بعد خوض مباريات دور ربع نهائي كاس العراق بكرة القدم وهي الزوراء والشرطة والقوة الجوية والكرخ.