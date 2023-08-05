نهائي كأس العراق.. الفريقان جاهزان والجماهير حاضرة للقمة

شفق نيوز/ يلاعب فريق القوة الجوية منافسه أربيل، في الساعة 8:30 من مساء السبت، لحساب نهائي بطولة كأس العراق، المقررة في بغداد على ملعب الشعب الدولي.

وكلفت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الحكم الدولي زيد ثامر لقيادة النهائي.

وتدفق جمهور أربيل بأعداد كبيرة منذ يوم أمس الجمعة إلى العاصمة بغداد، لمؤازرة فريقه الكروي بلقاء اليوم، كما شاهد آخر وحدات فريقه التدريبي أمس، وتجمهر بشكل كبير أمام الملعب.

وكان قائد مشجعي نادي القوة الجوية "كابو" علي المالكي، قد أكد لوكالة شفق نيوز؛ تهيئة أكثر من (100) دار سكنية في مدينة الصدر والمناطق الأخرى لاستقبال جماهير أربيل الوافدة إلى بغداد، لتشجيع فريقها الكروي في ختام كأس العراق.

وجاء تأهل فريق أربيل إلى النهائي بعد فوزه على الحدود، بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق، بينما بلغ القوة الجوية المباراة النهائية، بعد الفوز على الكرخ بنتيجة 3-1.