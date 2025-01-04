نهائي كاس الخليج.. حسين سعيد يمثل العراق في تكريم الأساطير

شفق نيوز/ يلتقي المنتخبان العماني والبحريني اليوم السبت، في نهائي النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم التي تستضيفها الكويت منذ 21 كانون الاول الماضي وتختتم اليوم.

وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً على ملعب جابر الأحمد الدولي، وسيقام حفل تكريم أساطير كرة القدم الخليجية خلال حفل المباراة النهائية في خليجي زين 26 على ستاد جابر الأحمد الدولي اليوم السبت، وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد اختار الكابتن حسين سعيد ليمثل العراق في الحفل النهائي.

ويسعى المنتخب البحريني للتتويج بلقبه الثاني في البطولة، اذ حقق الأول في خليجي 24 التي أُقيمت في الدوحة عام 2019 فيما حل وصيفا في أربع مناسبات هي: خليجي 1 عام 1970 على أرضه، وفي خليجي 6 عام 1982 في الإمارات، وفي خليجي 11 عام 1992 في قطر، وفي خليجي 16 عام 2003 التي جرت في الكويت.

في حين يأمل المنتخب العماني تحقيق اللقب الثالث في تاريخه، اذ توج اول مرة في خليجي 23 عام 2017 التي استضافتها الكويت ، وتتويجه في خليجي 19 عام 2009 على أرضه، فيما حل وصيفا في ثلاث مناسبات سابقة هي خليجي 17 بالدوحة 2004، و خليجي 18 في الإمارات 2009، وفي خليجي 25 في البصرة 2023.

وتعد هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين في المباراة النهائية للبطولة، منذ أن تم تطبيق نظام المجموعتين في عام 2004، وهو الظهور السادس للمنتخب العماني في النهائي، والثاني للمنتخب البحريني.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة النهائية بين البحرين وعمان على القنوات التالية: العراقية الرياضية HD ، الكويت الرياضية HD ، البحرين الرياضية HD ، الكأس 1 HD ، أبو ظبي الرياضية HD 1 ، عمان الرياضية HD ، دبي الرياضية HD ، الكويت الرياضية ،SSC NEWS HD، HD .