نهائي غرب اسيا.. الشوط الاول ينتهي بالتعادل الايجابي

شفق نيوز/ انتهى الشوط الاول من مباراة منتخب العراق الاولمبي ونظيره الايراني، مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي بطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً، بتعادل الفريقين 1-1.

وسجل المنتخب الايراني طريق حسين كودرزي في الدقيقة 31، وجاء هدف التعديل للعراق عن طريق حسين عبد الله لاوندي في الدقيقة الثانية من الوقت الاضافي للشوط الاول.

ونزل منتخب العراق الاولمبي بتشكيلة تألفت من كميل سعد لحراسة المرمى ولخط الدفاع مصطفى سعدون وزيد تحسين ويوسف الامام ومرار سعد وللوسط منتظر عبد الامير وكرار محمد ونهاد محمد ومنتظر محمد وبلند حسن وللهجوم حسين اللاوندي.