نهائي آسيا للشباب.. عماد محمد: هدفنا أصبح نيل اللقب السادس

شفق نيوز / رفع مدرب منتخب شباب العراق، عماد محمد، يوم الجمعة، راية التحدي قبل مواجهة أوزبكستان صاحب الأرض والجمهور في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا للشباب، غداً السبت، مؤكداً أن الهدف أصبح نيل لقب البطولة.

وعبر محمد في المؤتمر الصحفي الخاصّ بالمباراة النهائية، برفقة لاعب المنتخب آدم طالب، عن سعادته بالوصول إلى المباراةِ النهائية لبطولة كأس آسيا للشباب، مشيراً إلى أن "المنتخب خاضَ بطولة قوية جداً، ولعبنا مباريات صعبة وحساسة، وإعدادنا للبطولة كان بشكلٍ ممتازٍ، وحصلنا على تلك النتائج".

وأوضح أن "البطولة قسمت على عدة مراحل، مراحل فردية وجماعية، وقررنا الدخول في كل مباراة بشكلٍ خاص، ومن ثم كيفية الوصول إلى الدور الثاني، وهكذا كانت بقية المباريات حتى الوصول لملاقاة اليابان، الذي أعدّه من أفضل المنتخبات".

وتابع مدرب شباب العراق: "تمكنا أن نكسب المباراة، وأن نصل إلى المواجهة النهائية، ومباراتنا الثانية يوم غدٍ السبت أمام أوزبكستان للظفر بلقب البطولة، لدينا تجارب سابقة معهم وتعلمنا دروساً من مباراة (مرحلة المجموعات)، سوف ننقل كل ما استفدنا منه من المباراة الأولى ونصححه في نهائي البطولة".

وزاد بالقول: "نعلم أن أوزبكستان ستتسلح بعامل الجمهور، لذا أوصينا اللاعبين باللعب الرجولي، علما أن منتخب أوزبكستان يتميز بأسلوب رائع، وسنعتمد على أسلوبنا الخاص في المباراةِ النهائية، وقد تمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية".

وأشار محمد إلى أن "تشكيلة المنتخب قد تشهد بعض التغييرات"، مردفاً بالقول: "أنا أعول على دكة البدلاء وعلى اللاعبين الأساسيين وقد أفلحوا بذلك في البطولة".

وبيّن "من الأشياء الإيجابية التي أفتخر بها بأننا أشركنا معظم اللاعبين، إذ ان فلسفتي كانت تعتمد على اللعب السهل وعدم الاعتماد فقط على لاعب أو مجموعة معينة".

من جانبه، أكد لاعب المنتخب الشباب آدم طالب، صعوبة البطولة وتفاجأ من المستوى الفني لها، مردفاً: "نسعى إلى إكمال الفرحة بالتتويج بلقبِ البطولة".

وأضاف طالب: "تنتظرنا مباراة ليست سهلة لكننا سنسعى لتجاوز أوزبكستان والفوز بكأس البطولة، فإننا نملك مجموعة جيدة وأنا سعيد مع تلك المجموعة، لكن علينا أن نحترم منتخب أوزبكستان الذي يملك لاعبين جيدين وسيتسلح أيضاً بعامل الجمهور، بالإضافةِ إلى العامل الفني".