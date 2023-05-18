نهائي دوري أبطال أوروبا يحمل حدثاً فريداً

شفق نيوز / بعد تأهل كل من انتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 لكرة القدم، ستتجه الأنظار في الأمتار الأخيرة من الموسم الكروي الحالي إلى ملعب "أتاتورك" في مدينة إسطنبول التركية، الذي يحتضن المواجهة الكبرى.

ولم يسبق للفريقين أن تواجها في نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل لذلك ستحظى تلك المواجهة باهتمام كبير، لرؤية إما تتويج أول للفريق الإنجليزي أو رابع للعملاق الإيطالي.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم السبت، 10 حزيران / يونيو 2023، موعداً لإقامة مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستنطلق عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن تمتلئ مدرجات ملعب أتاتورك، والبالغ سعتها 74 ألفاً و753 متفرجاً بجمهور الفريقين، وغيرهم من عشاق كرة القدم.

ووصل انتر ميلان إلى المباراة النهائية بعد حلوله في المركز الثاني في المجموعة الثالثة من دور المجموعات، خلف بايرن ميونخ الألماني، متفوقاً على برشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي.

في الأدوار الإقصائية، أزاح انتر نظيره بورتو البرتغالي في ثمن النهائي بنتيجة (1-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم جاء الدور على بنفيكا في ربع النهائي وتغلب عليه (5-3).

وفي نصف النهائي، كتب انتر التاريخ بعدما تجاوز جاره اللدود إيه سي ميلان في البطولة لأول مرة في التاريخ، وانتصر عليه (3-0) بمجموع المباراتين.

أما مانشستر سيتي، فتصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة أمام بوروسيا دورتموند الألماني، إشبيلية الإسباني، والمتذيل كوبنهاغن الدنماركي.

وفي مرحلة خروج المغلوب، دك "السيتزنس" حصون لايبزيغ الألماني بنتيجة إجمالية 8-2 في دور الستة عشر، ثم أزاح من طريقه فريقاً ألمانياً آخر هو بايرن ميونخ، وفاز عليه 4-1 ذهاباً وإياباً في دور الثمانية.

وفي المربع الذهبي، انتقم مانشستر سيتي من ريال مدريد، على إقصائه من النسخة الماضية، وحقق انتصاراً عريضاً على حامل اللقب، بواقع 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كم مرة وصل مانشستر سيتي وانتر ميلان إلى النهائي، وما عدد ألقابهما؟

وتُعد هذه المرة هي السادسة، التي يصل فيها انتر للمباراة النهائية، في أكبر وأقوى مسابقة أوروبية على الإطلاق.

ونجح الفريق الإيطالي في التتويج باللقب 3 مرات سابقة، أولها في موسم 1963-1964 على حساب ريال مدريد بالفوز عليه 3-1.

وحافظ انتر على لقبه الذي حققه للمرة الثانية توالياً (1964-1965) بفوزه في النهائي على بنفيكا بنتيجة 1-صفر، أما المرة الثالثة والأخيرة فتحققت في نهائي موسم 2009-2010، وكان الضحية بايرن ميونخ بنتيجة 2-صفر.

في المقابل خسر "النيراتزوري" النهائي مرتين، الأولى أمام سيلتيك الاسكتلندي بنتيجة 1-2 في نسخة 1966-1967، والثانية من أياكس أمستردام الهولندي وبنتيجة صفر-2 في موسم 1971-1972.

من جهته، بلغ مانشستر سيتي المباراة النهائية للمرة الثانية فقط في تاريخه، حيث خسر النهائي الوحيد أمام مواطنه تشيلسي بنتيجة 1-صفر، وذلك في موسم 2020-2021.