نهائي دوري أبطال أوروبا.. الزمان والمكان والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

شفق نيوز/ تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم السبت، صوب ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية، لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

وسيدير المباراة النهائية حكم الساحة الدولي البولندي، شيمون مارتسينياك، البالغ من العمر 42 عاما، ومن المقرر أن يطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، العاشرة ليلاً بتوقيت بغداد.

ويأمل فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تحقيق اللقب الأول في تاريخه على صعيد دوري الأبطال، بعد أن نجح في إقصاء البطل السابق والأكثر تتويجا باللقب، ريال مدريد الإسباني (14 لقبا)، من الدور نصف النهائي "للتشامبيونز ليغ".

في المقابل، يبحث إنتر ميلان "النيراتزوري" بطل كأس إيطاليا، عن رابع ألقابه في دوري أبطال أوروبا، والأول منذ عام 2010.

وتأهل إنتر ميلان على حساب جاره اللدود ميلان، إثر تغلبه عليه ذهابا (2-0) وإياب بهدف وحيد على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا فقط وحصريا عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس - beIN Sports " القطرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان عبر قناتي "beIN Sports HD 1 Premium" و"beIN Sports HD 2 Premium".

التشكيلة المتوقعة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023:

ومن المتوقع أن يبدأ "الفيلسوف الكروي" الإسباني بيب غوارديولا (52 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، هذه المباراة المصيرية، أمام إنتر ميلان، بالتشكيلة الأساسية التالية:

31- إيدرسون

25- مانويل أكانجي

3- روبين دياز

5- جون ستونز

2- كايل ووكر

16- رودريغو

8- إلكاي غوندوغان

17- كيفن دي بروين

20- برناردو سيلفا

10- جاك غريليش

9- إيرلينغ هالاند.

بينما من المتوقع أن يختار الإيطالي سيموني إنزاغي (47 عاما)، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، التشكيلة الأساسية التالية "للأفاعي" لمواجهة مانشستر سيتي:

24- أندريه أونانا

36- ماتيو دارميان

15- فرانشيسكو أتشيربي

95- أليساندور باستوني

2- دينزل دومفريز

23- نيكولو باريلا

77- مارسيلو بروزوفيتش

20- هاكان تشالهان أوغلو

32- فيدريكو ديماركو

9- إدين دجيكو

10- لاوتارو مارتينيز.

يذكر أنه لم يتقابل فريقا مانشستر سيتي وإنتر ميلان من قبل في أي مباراة رسمية، في حين جمعتهما مباراتان وديتان، الأولى في عام 2010، وانتهت بفوز إنتر ميلان بثلاثية في إطار استعداده للدوري الإيطالي وقتها، والثانية جرت في العام التالي 2011، ضمن بطولة كأس سوبر دبلن وانتهت بفوز مانشستر سيتي وقتها بثلاثية ايضا.