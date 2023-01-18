نهائي خليجي 25.. زحف ليلي "غير مسبوق" باتجاه ملعب المباراة

شفق نيوز / شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق، مساء الأربعاء، زحفاً جماهيرياً "غير مسبوق" نحو ملعب "جذع النخلة" الذي سيستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25، بين المنتخب العراقي ونظيره العماني.

ويحتضن ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الخميس، المباراة النهائية لخليجي 25، بين "أسود الرافدين" والسلطان العُماني.

ولم يتبقَ سوى ساعات قليلة لإسدال الستار على بطولة خليجي 25 بإقامة المباراة الختامية التي تجمع منتخب العراق بنظيره العُماني.

وأنهى لاعبو المنتخبين مرانهما النهائي، استعداداً لخوض المباراة التي تترقبها دول الخليج بشكل عام، والجماهير العراقية بشكل خاص، لما تحمله من أهمية بالغة لإنهاء سنوات من غياب اللقب عن خزائن العراق.