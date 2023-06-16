نهائي الأمم الأوروبية.. إسبانيا تواجه كرواتيا الأحد المقبل

شفق نيوز / ضرب منتخب إسبانيا موعداً نارياً مع نظيره الكرواتي في نهائي بطولة دوري أمم أوروبا 2023، بعد هزيمة إيطاليا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الدور نصف النهائي على ملعب (دي غرولش فيسته).

وافتتح المنتخب الإسباني أولى أهداف المباراة مبكراً عند الدقيقة ال3 عن طريق اللاعب يريمي بينو.

وأدرك منتخب إيطاليا هدف التعادل الإيجابي عن طريق اللاعب تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 11 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

كما وسجل منتخب إسبانيا هدف التقدم الثاني عن طريق اللاعب خوسيلو في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وكان المنتخب الإسباني الأكثر تفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة 63%.