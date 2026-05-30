سان جيرمان يعطّل المدفعجية ويحكم أوروبا للموسم الثاني توالياً

شفق نيوز ـ بودابست

احتفظ باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وتقدم أرسنال مبكراً عبر كاي هافرتز في الدقيقة السادسة، مانحاً "المدفعجية" أفضلية خاطفة في بداية اللقاء، قبل أن يعود باريس سان جيرمان إلى المباراة بهدف التعادل من ركلة جزاء نفذها عثمان ديمبيلي في الدقيقة 65، بعد خطأ داخل منطقة الجزاء على خفيتشا كفاراتسخيليا.

وبقي التعادل قائماً حتى نهاية الشوطين الإضافيين، وسط محاولات متبادلة وفرص خطرة، قبل أن تحسم ركلات الترجيح اللقب لمصلحة الفريق الباريسي وحافظ على عرشه الأوروبي للموسم الثاني توالياً.

وكان سان جيرمان دخل النهائي بصفته حامل اللقب، بعدما توج بنسخة الموسم الماضي إثر فوزه الكبير على إنتر ميلان 5-0، أما أرسنال، الذي كان يطارد لقبه الأول في دوري الأبطال، لتتأجل مجدداً لحظة صعود النادي اللندني إلى قمة أوروبا.