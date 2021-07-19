نهائي الكأس.. جلال حسن خارج سرب النوارس وراضي شنيشل على المدرجات

شفق نيوز/ أعلن فريق نادي الزوراء الرياضي، أن "حيدر عبد الامير" بمعية "حسام فوزي" ومدرب الحراس "صالح حميد" سيقودون لقاء الفريق بختام بطولة كأس العراق اليوم الاثنين .

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي والمتحدث باسمه عبد الرحمن رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن مدرب الزوراء راضي شنيشل سيكون على المدرجات في مباراة اليوم، امام القوة الجوية بسبب حرمانه لتراكم البطاقات، مبيناً أن المدرب راضي سيكون على تواصل خلال المباراة مع المدرب حيدر عبد الامير لتلقي التعليمات.

وأوضح أن كابتن الفريق الحارس "جلال حسن" سيكون خارج تشكيلة الزوراء وسيتم تسمية احد الحارسين البديلين "علي ياسين" او زميله "علاء كاطع" من قبل مدرب الحراس "صالح حميد".

وأكد أن الفريق يتمتع بمعنويات عالية وجاهز للقاء اليوم ويسعى لحسم اللقب السابع عشر بتاريخه .

وتقام مباراة الختام اليوم لبطولة كاس العراق بين الزوراء وغريمه التقليدي القوة الجوية على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف بحضور جماهيري .