نهائي الخليج.. خطة محكمة للسيطرة على تدفق الجمهور وبوابة خاصة للجماهير العمانية

شفق نيوز/ اعلن رئيس اللجنة الامنية الخاصة ببطولة الخليج العربي بنسختها 25 غالب الزاملي، اليوم الخميس، عن وضع خطة محكمة للسيطرة على تدفق الجمهور، مشيرا الى تخصيص البوابة رقم 3 للجماهير العمانية مع تأمين باصات تقلهم داخل الملعب، فيما وصف الإقبال الجماهيري بأنه "مهول بشكل لايصدق".

وقال غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن اجتماعا انتهى مع القادة الامنيين بكافة فصائلهم عقد في البصرة، وتم اتخاذ كل الاحترازات الامنية الخاصة بمباراة الختام المقررة اليوم بين منتخب العراق وعمُان، مبينا أن الاجتماع ناقش السيطرة على الجانب التنظيمي وتدفق الجمهور الغزير الذي قدم من المحافظات العراقية ودول الخليج سيما من سلطنة عُمان.

وأوضح الزاملي، أن الإقبال الجماهيري بات مهولاً بشكل لايصدق ومن كل محافظات العراق، ولابد وضع خطة محكمة للحد من خرق انسيابية دخول الجماهير الغفيرة للملعب الذي يستوعب 60 ألف متفرج فقط .

واضاف، انه تقرر خلال الاجتماع تحديد بوابة رقم 3 فقط للجماهير العمانية القادمة براً وجواً لمؤازرة فريقهم، إذ ستهبط اربع الى خمس طائرات في مطار البصرة، وبانتظارهم حافلات لادخالهم مباشرة للملعب عبر البوابة 3.

وأشار الزاملي الى الاتفاق على مكان تجمع الصحفيين لنقلهم عبر حافلات خاصة للملعب، ولا يحق لهم الدخول بشكل منفرد للحفاظ على التنظيم مع تأمين دخول الجماهير الخليجية من مطار البصرة الدولي الى ملعب المدينة الرياضي من خلال قيادة عمليات البصرة مع مرافقات امنية لتأمين وصولهم بشكل سهل وسلس .

ودعا الزاملي، الجمهور العراقي إلى عدم ارباك العملية الأمنية وعدم الحضور للملعب مالم يمتلك الشخص تذكرة رسمية وعدم شراء التذاكر من الأماكن غير المخصصة، مبيناً أنه تم توفير ثلاث شاشات عملاقة قرب الملعب لنقل المباراة وأخرى موزعة في محافظة البصرة وبذلك نطلب من الجماهير التعاون ولدينا ثقة عالية بجمهورنا الكريم الذي ساهم بشكل فاعل في إنجاح البطولة .

واكد ان اعداد كبيرة تدفقت منذ مساء أمس للدخول للملعب وحجز مقاعدهم المخصصة وحالياً العدد بتزايد كبير منذ الصباح الباكر وسنسعى جاهدين لاحتواء الوضع لانتهاء المباراة على أتم وجه .