نهائيات كأس آسيا للشباب: العراق يخوض مباراته الاولى بـ"القميص الأخضر"

شفق نيوز/ عقدت اللجنةُ المنظمة لبطولةِ كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، التي تستضيفها أوزبكستان من الأول من شهر آذار / مارس حتى الثامن عشر منه، اجتماعها التنسيقيّ لممثلي منتخباتِ المجموعة الأولى في البطولة، وذلك في قاعةِ المؤتمرات في ملعبِ بونيودكور، صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الاجتماع التنسيقي حضره من وفدِ منتخبنا المدير الإداري نديم كريم، والمنسق الإعلامي قحطان المالكي، ومدير التجهيزات عدي جبار، والمعالج الطبي أحمد خصيف".

وأضاف البيان أن "الصيني شاو لونج المشرف العام على البطولة، شرح للمنتخباتِ المشاركة القوانينَ التي يجب إتباعها، وأبرزها عدد اللاعبين الذين سيتواجدون على دكةِ البدلاء، وواجبات المدير الإداري في تحديدِ العدد والدعوات الخاصة والإنذارات، وغيرها من إجراءاتٍ يجب إتباعها في البطولة".

واشار البيان إلى أن "لونج طلب عرض التجهيزات الخاصة لكل منتخب في مبارياتِ هذهِ البطولة، حيث سيرتدي منتخبنا الزي الأخضر الكامل في مباراته الأولى أمام إندونيسيا الذي سيرتدي الزي الأحمر ، بينما سيرتدي منتخبنا الزي الأبيض الكامل في المباراةِ الثانية أمام أوزبكستان، بينما سيرتدي أوزبكستان الزي البرتقالي، كما سيرتدي منتخبنا في مباراته الثالثة أمام سوريا الزي الأبيض أيضا، كما سيرتدي منتخب سوريا الزي الأحمر الكامل".