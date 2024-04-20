نهائيات كأس آسيا.. خماسي صالات العراق ينهي تحضيراته للقاء نظيره الاسترالي غدا

شفق نيوز/ أجرى المنتخب العراقي لكرة الصالات وحدةً تدريبيةً، اليوم السبت، استعداداً لمباراته أمامَ المنتخب الأستراليّ في اختتام دوري المجموعات ضمن منافساتِ بُطولةِ نهائيات كأس آسيا التي تقام يوم غدٍ الأحد في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد.

وكان المنتخب العراقي قد فاز على منتخب السعودية بنتيجة 5-1 في أولى مواجهاته بالمجموعة الثانية، ضمن منافسات نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات الجارية في العاصمة التايلندية بانكوك ، بينما خسر يوم الجمعة الماضي، أمام نظيره الأوزبكي بنتيجة 4 - 1 في ثاني مواجهاته.

وتستضيف العاصمة التايلندية بانكوك نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات للفترة (17 - 26) نيسان الحالي.