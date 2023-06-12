نهائيات غرب آسيا.. فلسطين وعُمان يشقان طريق البطولة بفوز مشابه

شفق نيوز / استهل منتخبا فلسطين وسلطنة عُمان، مشوارهما في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً التي انطلقت يوم الاثنين، في بغداد وكربلاء، بفوز على سوريا ولبنان.

المباراة الأولى التي جرت على ملعب كربلاء الدولي، فاز فلسطين على سوريا، بهدف دون مقابل ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وضمن المنافسات ذاتها، تغلب منتخب سلطنة عُمّان على نظيره لبنان بهدف ٍمقابل لا شيء، في افتتاح بطولة غرب آسيا دون 23 عاماً، في المباراة التي استضافها ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

وسجل الهدف الوحيد سليم سالم في الدقيقة 42 عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم سلطان الحمادي.