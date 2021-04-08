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نهائيات دوري الطائرة الممتاز.. غاز الجنوب يفوز على البيشمركة والبحري يجتاز الجيش

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-08T16:49:29+0000
نهائيات دوري الطائرة الممتاز.. غاز الجنوب يفوز على البيشمركة والبحري يجتاز الجيش

شفق نيوز / جرت يوم الخميس، مباراتين ضمن منافسات التجمع النهائي لمباريات دوري اندية العراق للدرجة الممتازة في قاعة الشعب للألعاب المغلقة ببغداد.

وفي قمة مباريات اليوم، غاز الجنوب تألق وهزم البيشمركة بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-15) (25-23) (25-14) شوط.

بينما واصل البحري في اللقاء الثاني تألقه ليفوز على الجيش بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-21) (25-21) (25-22) شوط.

وقال نائب رئيس الاتحاد صبيح حنتوش، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي للكرة الطائرة قرر إقامة التجمع النهائي لمباريات دوري أندية العراق للدرجة الممتازة في قاعة الشعب للألعاب المغلقة ببغداد للفترة من السابع ولغاية الثاني عشر من هذا الشهر".

وأضاف حنتوش، أن "اتحاد اللعبة أكد على الالتزام باللائحة الفنية والتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة لجميع الفرق المشاركة".

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