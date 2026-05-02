إنهاء مباراة النجف والكهرباء بعد الاعتداء على الحكم في دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

قرر حكم مباراة الكهرباء والنجف، مساء السبت، إنهاء اللقاء بعد نهاية الشوط الأول، إثر تعرضه لاعتداء من قبل مشرف فريق النجف وعدد من لاعبيه، ضمن الجولة 32 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأقيمت المباراة عند الساعة 7:30 مساءً على ملعب نادي الزوراء، الملعب الافتراضي لفريق الكهرباء، وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وشهدت المباراة بعد نهاية الشوط الأول حالة شجار واحتجاجات من دكة بدلاء النجف وقائد الفريق، اعتراضاً على عدم احتساب ركلة جزاء لصالحهم بعد لمس الكرة يد أحد مدافعي الكهرباء.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه مشرف فريق النجف كرار جاسم، قبل أن يطرد ثلاثة لاعبين آخرين من الفريق بسبب تجاوزاتهم، ليقرر بعدها إنهاء المباراة وعدم إقامة الشوط الثاني.

وبحسب اللوائح، يُعد النجف خاسراً بنتيجة 3-0، بانتظار ما سيصدر من عقوبات انضباطية من الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وازدادت معاناة النجف في صراع البقاء، إذ يحتل المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.