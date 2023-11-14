"إنها فوضى".. أنشيلوتي يغادر اجتماع المدربين مع الحكام غاضباً

شوهد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، وهو يغادر الاجتماع الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بين مدربي الكرة الإسبانية مع المسؤولين عن التحكيم وتقنية الفيديو، غاضبا.

وكانت اللجنة الفنية لمدربي "الليغا" دعت للاجتماع في مقر الاتحاد، الذي شهد وجود 42 مدربا، إضافة إلى المسؤولين عن لجنة الحكام وتقنية الفيديو.

وعقب الاجتماع تم تداول فيديو يظهر أنشيلوتي أول المغادرين للمقر، حيث سأله أحد المراسلين: "هل أنت سعيد؟.. ليرد: "لا، إنها فوضى.. إنهم لا يفهمون المدربين".

ووفقا لما نقلته صحيفة "ماركا"، فإن المدرب الإيطالي، طالب في الاجتماع بالمزيد من الاحترام للمدربين خصوصًا من لديهم مستحقات متأخرة مع الأندية مثل كيكي سيتين (لديه مستحقات عند برشلونة وفياريال)، وطالب باتخاذ إجراءات ضد الأندية التي تتأخر بدفع مستحقات المدربين، وكان هذا أحد أسباب غضب مدرب ريال مدريد.

بينما أشارت تقارير أخرى، إلى أن المدرب الإيطالي حضر فقط اللقاء مع المدربين ولم يحضر اللقاء مع الحكام لأنه يتزامن مع التدريب المقرر في الرابعة عصراً بتوقيت إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد حقق رقما تاريخيا مميزا بعد الفوز الكبير على منافسه فالنسيا بنتيجة 5-1، قبل فترة التوقف الدولي، وهو اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإسباني.

وأصبح الريال صاحب أفضل سلسلة خالية من الهزائم على أرضه أمامه في تاريخ الليغا 16 مباراة، وخاض الفريق 16 مباراة متتالية على أرضه دون هزيمة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، فاز في 11 مباراة وتعادل في 5.