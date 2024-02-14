نهاية الشهر الجاري.. تنظيم بطولة شاملة لمراكز الموهبة الكروية في بغداد

شفق نيوز/ أعلن المركز الوطني لرعاية الموهبة لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تنظيم بطولة شاملة في العاصمة بغداد بمشاركة مراكزب المواهب الكروية كافة، نهاية الشهر الجاري.

وقال مدير المركز داود العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الحدث يعد أهم حدث كروي خاص بعمل المركز الوطني كونه معياراً مهماً لاختيار المواهب البارزة بعد جهد وعمل سنين متواصلة في مراكز المواهب الكروية في العراق وسيكون مهيئاً لاكتشاف جيل مقبل لرفد منتخباتنا الوطنية".

وأشار إلى أن "وصول فرق المحافظات إلى بغداد سيكون في يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وستبدأ الفعاليات والمسابقات في اليوم التالي، وبهذا سيكون التجمع بشكل واسع جداً ويحظى باهتمام حكومي متمثل بوزارة الشباب والرياضة".

وأضاف العزاوي أن "مركز المواهب في بغداد أقام السبت الماضي من ضمن نشاطات المركز الوطني للموهبة بطولة لمسابقات كرة القدم بمشاركة أربع أكاديميات من بغداد وعلى ملاعب وزارة الشباب والرياضة".

وبين أن "الهدف من إقامة البطولةهو البحث عن المواهب من فئة تولد 2014 و2015 وهي الركيزة الأولى والأساسية للبناء وسيقوم مركز بغداد باختبارات لهذه الفئة كل يوم السبت الساعة التاسعة صباحاً على ملاعب الوزارة".

وأشار العزاوي إلى أن "الخبير الفرنسي تيري كوب يقوم بزيارات متكررة لتدريبات المركز الوطني للموهبة وقد أبدى ارتياحه وإعجابه بنوعية ومستوى اللاعبين والاختيار الجيد".