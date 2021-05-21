نكهات معسل نجوم آسيا 2007.. ماذا يحدث في كافيه "المايسترو"؟ (صور)

شفق نيوز / من مفارقات نجوم المنتخب العراقي الذين حصدوا كأس آسيا 2007، ما يتم مشاهدته اليوم، في كافيه "المايسترو" في منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

ورغم مرور 14 عاما على تحقيق الإنجاز الآسيوي بقيادة يونس محمود ورفاقه، ما يزال هذا التواصل موجودا بين نجوم الجيل الذي يصفه رياضيون بـ"الذهبي"، عبر هذا الكافيه.

وكالة شفق نيوز، توجهت إلى "كافيه شوب المايسترو " والكائن بمنطقة شارع فلسطين ببغداد لصاحبه أحد أبرز أعمدة نجوم 2007 الكابتن نشأت أكرم، بعد علمها بوجود مفارقات طريفة تحمل الوفاء للرياضيين الراحلين وكذلك لنجوم هذا الجيل داخل الكافيه.

وبمجرد الدخول إلى الكافيه، تجد صورا لعدد من أبرز نجوم العراق الراحلين وضعت على طول الجدران، (عمو بابا، أحمد راضي، علي هادي)، بالإضافة إلى وجود شاشات تلفاز كبيرة، خصصت لعروض الرياضة فقط وتحديدا مباريات كرة القدم.

لكن الشيء الجاذب للنظر أكثر، هو أن أنواع الأراكيل التي تقدم للزبائن والذين أغلبهم من الوسط الرياضي، كانت تحمل أسماء نجوم 2007، فتسمع الزبائن بين الحين والأخر يطلبون أركيلة بمعسل "أبو ذنون" وهي تخص النجم يونس محمود، وآخر يطلب أركيلة بنكهة "المايسترو" ويقصد بها نشأت أكرم، وأخرى "العمدة" التي يقصد بها عماد محمد، وغيرها "الامبراطور" والتي تخص الحارس نور صبري.

وكالة شفق نيوز، التقت عددا من مرتادي الكافيه، ومعظمهم أكدوا أن سبب قدومهم واختيارهم لهذا الكافيه، هو لـ"تذكر هذا الجيل الرائع الذي حقق أغلى إنجاز للكرة العراقية وهو لقب كأس آسيا".