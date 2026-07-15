إنكلترا والأرجنتين في صدام تاريخي لحسم بطاقة نهائي كأس العالم

شفق نيوز- متابعة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي إنكلترا والأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، على ملعب مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لمونديال 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد، على أن يلتقي الفائز منها مع المنتخب الإسباني في المباراة النهائية، بينما يواجه الخاسر منتخب فرنسا في لقاء تحديد المركز الثالث.

وتعد المباراة أول مواجهة رسمية بين المنتخبين منذ نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، ما يمنحها طابعاً تاريخياً إلى جانب أهميتها في تحديد أحد طرفي النهائي.

ويتطلع المنتخب الإنكليزي إلى بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ نحو 60 عاماً، بقيادة نجمه جود بيلينغهام، فيما تسعى الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي إلى الاحتفاظ باللقب، لتصبح أول منتخب ينجح في الدفاع عن كأس العالم منذ تتويج البرازيل باللقب عام 1962.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد بلغ الدور نصف النهائي بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، قبل أن يتجاوز الرأس الأخضر ومصر وسويسرا في الأدوار الإقصائية.

أما المنتخب الإنكليزي، فتأهل إلى المربع الذهبي بعدما تصدر مجموعته، ثم تخطى جمهورية الكونغو الديمقراطية والمكسيك والنرويج، ليضرب موعداً مع الأرجنتين في واحدة من أبرز مواجهات البطولة.