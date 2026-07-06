إنكلترا تعبر المكسيك بشق الأنفس وتلاقي النرويج في ربع نهائي المونديال

شفق نيوز- مكسيكو سيتي

حقق المنتخب الإنكليزي فوزاً مثيراً على نظيره المكسيكي، أحد مستضيفي البطولة، بنتيجة 3-2، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وجرت المباراة على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، ضمن منافسات دور الـ16، بعد تأجيل انطلاقها لمدة ساعة بسبب الأحوال الجوية السيئة والعواصف الرعدية والبرق في محيط الملعب، قبل أن تبدأ عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت بغداد بدلاً من الثالثة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إنكلترا بهدفين مقابل هدف، إذ سجل جود بيلينغهام هدفي المنتخب الإنكليزي في الدقيقتين 36 و38، قبل أن يقلص كوينونيس الفارق للمكسيك في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، تعرض المنتخب الإنكليزي لضربة قوية بطرد لاعبه جاريل كوانساه في الدقيقة 53، لكنه تمكن من إضافة الهدف الثالث عبر هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 60، قبل أن يعود المنتخب المكسيكي ويقلص النتيجة مجدداً عن طريق رودريغو خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز، ضرب المنتخب الإنكليزي موعداً مع منتخب النرويج في الدور ربع النهائي من البطولة.