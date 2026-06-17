إنكلترا تضرب كرواتيا برباعية في أقوى مباريات المونديال

شفق نيوز- أرلينغتون

استهل المنتخب الإنكليزي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز مثير على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء الأربعاء، في مباراة قوية احتضنها ملعب دالاس في أرلينغتون بولاية تكساس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 12.

وافتتح قائد إنكلترا هاري كين التسجيل في الدقيقة 12 من ركلة جزاء أُعيد تنفيذها، بعدما تصدى لها الحارس دومينيك ليفاكوفيتش في المحاولة الأولى، قبل أن ينجح كين في المحاولة الثانية ويمنح منتخب بلاده التقدم.

وردت كرواتيا في الدقيقة 36 عبر مارتن باتورينا، الذي استغل كرة مهيأة على حدود المنطقة وسدد بقوة في شباك الحارس جوردان بيكفورد، معيداً المباراة إلى نقطة البداية.

لكن كين عاد ليضع إنكلترا في المقدمة عند الدقيقة 42، بعدما ارتقى لركلة ركنية نفذها ديكلان رايس وحولها برأسه إلى الشباك، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في المباراة.

ولم يستمر التقدم الإنكليزي طويلاً، إذ خطف بيتار موسا هدف التعادل لكرواتيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد تمريرة ذكية من إيفان بيريسيتش، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتعادل مثير بهدفين لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني، ضرب جود بيلينغهام سريعاً، وسجل الهدف الثالث لإنكلترا في الدقيقة 47 بعد مجهود فردي أنهاه بتسديدة أرضية داخل مرمى ليفاكوفيتش.

وحاول المنتخب الكرواتي العودة مجدداً إلى أجواء المباراة، وأجرى مدربه زلاتكو داليتش عدة تغييرات، من بينها الدفع بماتيو كوفاسيتش بدلاً من القائد لوكا مودريتش، غير أن إنكلترا بدت أكثر تماسكاً وخطورة في التحولات الهجومية.

وفي الدقيقة 85، أنهى البديل ماركوس راشفورد آمال كرواتيا بالعودة، بعدما تلقى تمريرة من بوكايو ساكا في هجمة مرتدة، وتجاوز آخر مدافع قبل أن يسكن الكرة الشباك، مانحاً إنكلترا هدفها الرابع.

وتضم المجموعة الثانية عشرة منتخبات انكلترا وكرواتيا وبنما وغانا.

ودخلت انكلترا المباراة الافتتاحية وسط ضغوط وتوقعات كبيرة، إذ تطمح الى التتويج بأول لقب دولي منذ عام 1966 عندما ظفرت بلقبها الوحيد في كأس العالم، وتأمل في ان يكون مدربها الألماني توماس توخيل الرجل المناسب لفك العقدة.