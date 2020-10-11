إنكلترا تثأر من بلجيكا وتنتزع الصدارة

شفق نيوز/ تصدر المنتخب الإنكليزي المجموعة الثانية، بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، بفوزه على ضيفه البلجيكي (2-1)، اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي".

وسجل ماركوس راشفورد (ق39 من ركلة جزاء) وماسون مونت (ق64) هدفي إنكلترا، بعدما تقدمت بلجيكا بواسطة روميلو لوكاكو من ركلة جزاء (ق16).

وبهذا الفوز، ثأرت إنكلترا من بلجيكا التي تغلبت عليها مرتين في مونديال 2018، وانتزعت منها المركز الثالث.

ورفع منتخب الأسود الثلاثة رصيده إلى 7 نقاط، مقابل 6 للشياطين الحمر، أصحاب المركز الثاني، علما بأن المجموعة تضم أيضا الدنمارك وأيسلندا، اللتين تلتقيان لاحقا اليوم الأحد.

وسنحت أول فرصة في اللقاء بالدقيقة التاسعة، عندما رفع كاستاني الكرة على رأس لوكاكو، الذي سددها بعيدا عن المرمى الإنجليزي.

وألغى الحكم هدفا للمنتخب البلجيكي، سجله كاراسكو في الدقيقة 11، بحجة وجود تسلل.

لكن الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح بلجيكا، بعد إعاقة لوكاكو من قبل داير داخل المنطقة، ونفذها مهاجم إنتر ميلان بنجاح، في الدقيقة 16.

وتألق بيكفورد في إنقاذ إنجلترا من هدف ثان، في الدقيقة 19، عندما تصدى على دفعتين لتسديدة من دي بروين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب المضيف، بعد تعرض هندرسون للمسك من قبل مونييه، وانبرى راشفورد لتسديد الركلة بنجاح، محققا التعادل في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الإنجليزي هدف التقدم بالدقيقة 64، عندما مرر تريبير الكرة إلى مونت، الذي سددها لتصطدم بقدم المدافع ألديرفيريلد، وتخدع الحارس سيمون مينيوليه وتدخل الشباك.

وحاولت بلجيكا معادلة النتيجة سريعا، فمرر دي بروين كرة مميزة، لحق بها كاراسكو وانفرد بالحارس، قبل أن يسدد بجوار المرمى في الدقيقة 72.

وكاد البديل هاري كين يدون اسمه على لائحة المسجلين، في الدقيقة 82، عندما ارتقى برأسه لركنية، دون وجود رقابة، لكنه وضعها بجانب القائم بشكل غريب.

وأهدر المنتخب الإنكليزي فرصة جديدة، في الدقيقة 85، عندما تبادل راشفورد الكرة مع رايس، قبل أن يجتاز الأول المدافع ديناير، ويسدد من موقف مريح فوق المرمى، لتنتهي المباراة بفوز الأسود الثلاثة (2-1).