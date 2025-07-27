إنكلترا تتوج بكأس أمم أوروبا للسيدات

شفق نيوز- متابعة

أحرزت إنكلترا لقب بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات، مساء اليوم الأحد، بعد تغلبها على إسبانيا بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 عقب الوقت الإضافي.

وبهذا نجحت إنكلترا في الدفاع عن اللقب الذي حصدته عام 2022 بعد هذه المباراة المثيرة.

وخلال المباراة، هيمنت إسبانيا بطلة العالم على الكرة وافتتحت التسجيل في الدقيقة 25 عندما أرسلت أونا باتي تمريرة عرضية أربكت دفاع إنكلترا لتتابعها ماريونا كالدنتي بضربة رأس في مرمى الحارسة هانا هامبتون.

وأدركت إنكلترا التعادل في الدقيقة 57 عندما حولت أليسيا روسو تمريرة عرضية متقنة من كلوي كيلي بضربة رأس للشباك.

وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، سجلت كيلي ركلة الترجيح الحاسمة لتمنح اللقب لإنكلترا.