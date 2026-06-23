إنكلترا تتعثر أمام صلابة غانا بتعادل سلبي في المونديال

شفق نيوز ـ بوسطن

تعادل المنتخب الإنكليزي مع نظيره الغاني من دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشرة في كأس العالم 2026.

ورغم الأفضلية لإنكلترا في الاستحواذ، لم يتمكن مهاجموها من ترجمة المحاولات إلى أهداف، في ظل صلابة الدفاع الغاني وتألق حارس المرمى في التعامل مع الكرات الخطرة.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى أربع نقاط، بعدما كان قد افتتح مشواره بفوز مثير على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما وصل منتخب غانا إلى النقطة الرابعة أيضاً، بعد فوزه في الجولة الأولى على بنما بهدف دون رد.