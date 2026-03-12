نقل مباراة القاسم وزاخو إلى أربيل "دون جمهور"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، يوم الخميس، نقل مباراة القاسم وزاخو إلى ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل بدلاً من ملعب النجف الدولي، على أن تُقام من دون حضور جماهيري.

وقالت اللجنة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء بعد طلب رسمي تقدمت به إدارة نادي القاسم لإقامة المباراة في أربيل من دون توضيح الأسباب، فيما وافقت إدارة نادي أربيل الرياضي على استضافة اللقاء على ملعبها.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم السبت المقبل عند الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة (22) من دوري نجوم العراق.

ويحتل فريق زاخو بعد نهاية الجولة (21) المركز السابع برصيد 37 نقطة، فيما يتذيل فريق القاسم جدول الترتيب بنقطتين فقط.