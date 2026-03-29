نقل مباراة الطلبة والنفط إلى الرمادي بسبب تضرر ملعب المدينة

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة المسابقات في دوري النجوم لكرة القدم، يوم الأحد، تغيير ملعب مباراة فريقي الطلبة والنفط ضمن الجولة الـ 25 من ملعب المدينة في بغداد الى ملعب الرمادي لتضرر ملعب المدينة وعدم جاهزيته بعد هطول الأمطار على بغداد نهاية الاسبوع الماضي.

وجاء تغيير الملعب بناء على الطلب المقدم من قبل نادي الطلبة الرياضي لعدم جاهزية ملعب المدينة في بغداد لسوء أرضيته.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم غد الاثنين الموافق 30 من الشهر آذار/مارس الجاري، عند الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري نجوم العراق.

ويحتل فريق الطلبة المركز الرابع برصيد 47 نقطة بعد ختام الجولة الـ 24، فيما يأتي النفط في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أعلن، أمس السبت، انطلاق الجولة الـ 25 يوم الاثنين، على أن تقام عشر مباريات موزعة على يومي الاثنين والثلاثاء، في ملاعب بغداد وعدد من المحافظات.