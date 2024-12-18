نقل مباراة الشرطة العراقي والعين الإماراتي من ملعب كربلاء إلى المدينة

شفق نيوز/ أفاد مصدر بادارة نادي الشرطة، يوم الأربعاء، بنقل مباراة الشرطة أمام العين الإماراتي من ملعب كربلاء إلى ملعب المدينة في بغداد ضمن منافسات دوري ابطال آسيا للنخبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النقل جاء لجاهزية ملعب المدينة بشكل افضل".

واضاف ان "المباراة ستقام في السابع عشر من شهر شباط من العام المقبل".

وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الشرطة خسر أمام مضيفه برسبوليس الإيراني 1-2 في اخر مواجهاته التي جرت في استاد حمد بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة .