نقل رفات مارادونا إلى ضريح جديد بنصب تذكاري

شفق نيوز/ وافق القضاء الأرجنتيني بنقل رفات اسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا إلى ضريح جديد بالعاصمة بوينس آيرس بناء على طلب ابنتيه بهدف تكريم بطل العالم الأسبق مع منتخب "التانغو".

وتوفي مارادونا الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم (1986) متأثرا بأزمة قلبية عام (2020) أثناء تعافيه من جراحة في الدماغ عن عمر يناهز (60عاما).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ريليفو" فإن عائلة مارادونا ستقوم ببناء ضريح جديد وافتتاح نصب تذكاري للجمهور في منطقة "بويرتو ماديرو" على مسافة قريبة من ساحة "بلازا دي مايو" الرئيسة في وسط "بوينس آيرس" وبالقرب أيضا من حي لا بوكا موطن نادي بـ "وكا جونيورز" في عام (2025)، وسيتم تسميته "Memorial del Diez" أو "النصب التذكاري لرقم 10".

وفي العام الماضي قام أبناء الأسطورة مارادونا، دالما وجيانينا وخانا ودييجيتو بالإعلان الرسمي عن هذا الأمر ومشروع بناء الضريح.

وكان أبناء اللاعب والمدرب الأسبق لمنتخب الأرجنتين قد أعلنوا رغبتهم في بناء نصب تذكاري تكريما لوالدهم وتحديدا في الذكرى الأولى لوفاته في نوفمبر عام 2021.