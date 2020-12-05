نقل البطل العالمي كوفند لمستشفى اربيل انترناشونال بعد تدهور حالته الصحية

شفق نيوز/ نقل البطل العالمي و البارالمبي كوفند حسن، يوم السبت إلى مستشفى اربيل انترناشونال الأهلية بعد إصابته بفيروس كورونا، بتوجيه من شيخ شاكر سمو مدير عام رياضة اقليم كوردستان.

وقال سمو لوكالة شفق نيوز؛ "لقد اوعزنا بإدخال البطل كوفند لمستشفى اهلية في اربيل بعد ان وجدنا حالته الصحية تستدعي ذلك، وبعد تدهور صحته حسب ما اكده الاطباء".

وبين مدير عام رياضة وشباب اقليم كوردستان انه "في حال استدعى نقله لخارج العراق سنبادر بارساله فورا، كون كوفند رياضي من الطراز الأول وثروة وطنية لابد من الاهتمام به".

وأشار إلى ان فريقاً طبياً بدأ بمتابعة حالة البطل العالمي كوفند وقاموا بكافة الاجراءات الطبية لانقاذ حياته.