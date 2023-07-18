نقص الأموال يهدد مشاركة منتخبات العراق البارالمبية في دورة الألعاب الآسيوية ومناشدة عاجلة للسوداني

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة البارالمبية العراقية، يوم الثلاثاء، أن مشاركتها في دورة الألعاب الاسيوية بالصين مهددة بالالغاء، في حين وجهت مناشدة عاجلة ومباشرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال مدير اعلام اللجنة شام السلمان لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركة منتخبات البارالمبية العراقية في دورة الألعاب الاسيوية بالصين في تشرين الاول المقبل باتت مهددة إلى حدٍّ كبير بالإلغاء لأسباب مالية".

وأضاف السلمان ان "عدم استلام الاموال رغم اقرار الموازنة لحد الآن أربك موقفنا من المشاركة"، مبينا أن "الاستعداد لمثل هكذا مشاركة قارية تحتاج إلى اموال طائلة، سيما وان هنالك مراحل إعداد قبل المشاركة تتخللها معسكرات خارجية لتهيئة الفرق".

وأكد السلمان أن "البارالمبية العراقية توجه اليوم مناشدة مباشرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد أن عجزت في الحصول على تخصيصها المالي رغم اقرار الموازنة".

وبين ان "العراق يعد من بين اقوى الفرق الاسيوية البارالمبية التي حققت نتائج كبيرة في كل محفل عربي وقاري تشارك فيه ولابد ان يتلقى ابناء البارالمبية دعما واهتماما خاصين للتواصل في تحقيق النتائج الايجابية القارية المقبلة".

يذكر أن المنتخبات العراقية التي ضمنت المشاركة بعد التأهل للبطولة الآسيوية هي منتخبات ألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة وتنس الطاولة وكرة الهدف للمكفوفين اضافة لفرق اخرى سيعلن عنها لاحقاً.