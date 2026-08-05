نقص الأموال يهدد مشاركة اتحاد الدراجات في بطولة العرب بدمشق

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الاتحاد العراقي للدراجات، علي حميد، يوم الأربعاء، أن اتحاده يدرس الانسحاب من المشاركة في منافسات بطولة العرب للدراجات، المقرر أن تستضيفها العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 10 إلى 17 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال حميد، لوكالة شفق نيوز، إن ذلك يأتي بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الاتحادات الرياضية الوطنية.

وأضاف أن اتحاد اللعبة عقد مؤخراً، اجتماعه الدوري في العاصمة بغداد، وناقش خلاله المشاركة في البطولة العربية بسوريا من عدمها، وأقر المجتمعون بأن قرار الانسحاب من المنافسات العربية هو الأقرب إلى الواقع، على أن يُعلن رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب نقص الأموال.

وأوضح أن اتحاد الدراجات، شأنه شأن بقية الاتحادات الرياضية الوطنية، يعاني من عجز كبير في ميزانيته نتيجة عدم صرف الأموال المخصصة للاتحادات منذ أكثر من عام، الأمر الذي يحتّم دراسة قرار الانسحاب إذا استمرت الأزمة المالية خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن أي مشاركة خارجية تتطلب العديد من المتطلبات الأساسية، منها تنظيم بطولة محلية لاختيار أفضل اللاعبين واللاعبات، فضلاً عن إقامة معسكرات تدريبية داخلية وخارجية للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل المشاركات الخارجية.

وختم حميد، حديثه قائلاً إن اتحاد اللعبة مطالب بتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على إحراز الميداليات الملونة، إلا أن غياب المقومات المطلوبة يجعل تحقيق النتائج المرجوة أمراً بالغ الصعوبة.