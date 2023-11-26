إنقاذ حياة حارس نادي الطلبة بعملية كبرى بعد إصابته بتمزق و ثقب بالأمعاء

شفق نيوز/ اكد مدرب حراس مرمى المنتخب العراقي الاولمبي صالح حميد، يوم الأحد، أن حارس الطلبة حسن احمد اجرى عملية كبرى دقيقة في احدى مستشفيات العاصمة بغداد بعد تعرضه لاصابة بالغة خلال مباراة الطلبة والكهرباء في الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق.

وقال حميد لوكالة شفق نيوز، "لقد تابعنا الحارس حسن احمد من لحظة الاصابة الخطيرة التي تعرض لها ولغاية خروجه من صالة العمليات"، موضحا أن "العملية تكللت بالنجاح بعد تداخل جراحي دقيق من قبل خيرة أطباء العراق".

واوضح ان "الحارس حسن أحمد بعد نقله من الملعب الى المستشفى تبين حسب التشخيص الطبي والفحوصات الدقيقة التي كُرِّرت عدة مرات انه تعرض لاصابة او كدمة في المعدة ولّد حدوث ثقب وتمزق بالامعاء مما استدعى خضوعه لعملية جراحية دقيقة على الفور لخطورة الحالة على حياته في حال عدم اجرائها فوراً ليقوم فريق طبي متخصص باجراء العملية التي تكللت بالنجاح".

ولفت حميد الى ان "الاطباء اكدوا بان الحارس سيخرج من المستشفى بعد ما يقارب اليومين اوثلاثة ايام لحين اخذ العلاجات واستقرار حالته الصحية".

وبين أن "الحارس حسن بعد اجتيازه مرحلة الخطر سيغيب عن الملاعب لمدة قليلة، وسيعود لإجراء التمارين البسيطة بعد عشرة أيام بالتدريج بمساعدة مدرب اللياقة، وسيكون جاهزا بعد شهر لحين الاستقرار والعودة لوضعه الطبيعي".