نقابة الرياضيين العراقيين تطالب "الفضائيات" بأجور مالية لاستضافة النجوم

شفق نيوز/ طالب نقيب الرياضيين العراقيين، اللاعب الدولي السابق غانم عريبي، يوم السبت، القنوات الفضائية بمنح أجور مالية لنجوم الرياضة الذين تستضيفهم في برامجها، داعياً الرياضيين إلى عدم حضور تلك البرامج مجاناً.

وقال عريبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرياضة في عموم العالم تعيش في بيئة الاحتراف، وهي مهنة بكل تفاصيلها سواء المدربين أو اللاعبين أو الحكام، والعراق فعليا دخل هذا الواقع العملي وان كان بشكل مبسط وغير منضبط".

وأضاف أن "القائمين على هذا القطاع عليهم مسؤولية تطويره وجعله مهنياً، ومن أدوات هذا العمل، التحليل الرياضي والبرامج الرياضية"، مشيراً إلى أن "الفضائيات تستضيف المحللين ونجوم الرياضة سابقين لجعل برامجها أكثر متعة من حيث استقطاب الضيف الذي يكون اضافة لهذا البرنامج فتشاهد البرامج الرياضية للفضائيات تؤثر في الوسط الرياضي وتصنع رأياً ضاغطاً".

وتابع عريبي "نجاح البرنامج يأتي من عدة عوامل بلا شك أبرزها المحلل الرياضي وامكانيته العلمية، وضيف البرنامج وتاريخه المميز وجمهوره الكبير".

وأوضح عريبي "أردنا من خلال كلامنا هذا القول للأخوة نجوم الرياضة بكافة عناوينهم، أنتم أهم ركن فــي إنجاح هذه البرامج التي تعرض على الفضائيات، فعليه لا يمكن أن يكون حضوركم مجاناً فهذا مجال عملك ولابد أن يكون له ثمن بمستوى اسمك ونجوميتك وخلفيتك جمهورك".

وختم بالقول "هي دعوة مهنية لكافة البرامج الرياضية ان تعطي قيمة واستحقاق للنجم الرياضي الذي يحضر فيها ويساهم في نجاحه، وكذلك الدعوة مستمرة لنجوم الرياضة العراقية ان يكون حضوركم في البرامج الرياضية فيه مردود مالي لكم أسوة بالفضائية التي تنتفع بحضوركم في برامجها".