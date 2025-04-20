نفي رسمي لتولي المدرب المغربي "الحسين عموتة" تدريب المنتخب العراقي

شفق نيوز/ نفى نادي الجزيرة الرياضي الإماراتي، يوم الأحد، تولي مدربه الكروي "الحسين عموتة" تدريب المنتخب العراقي خلفاً للاسباني خيسوس كاساس.

وبعد تتويج فريق الجزيرة بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، تحدثت تقارير إعلامية عن تعاقد مدربه المغربي الحسين عموتة مع المنتخب العراقي.

وذكر النادي في بيان، أنه "ينفي صحة التقارير الإعلامية التي صدرت بعد نهاية المباراة النهائية لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تحدثت عن تولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الحسين عموتة، تدريب المنتخب العراقي بداية من يوم الإثنين المقبل".

وأضاف البيان أن "هذه التقارير غير صحيحة تماما"، مؤكدا أن "المدرب ملتزم بتعاقده مع النادي، ويطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر الشائعات واستقاء الأخبار المتعلقة بالنادي ومنتسبيه من مصدرها الرسمي المعتمد".